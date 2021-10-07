Сегодня начаты прививки жителей Луганской области в отделениях "Укрпочты"

В 22 отделениях "Укрпочты" Луганщины начали делать прививки против COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА, передает RegioNews.

На базе отделений открыты временные пункты вакцинации, где работают мобильные бригады.

Такие пункты будут работать в 22 отделениях в разных населенных пунктах области.

Привиться там смогут как работники почты, так и все желающие с 08:00 до 12:00. С учетом количества посетителей отделения, — говорится в сообщении.

Адреса временных пунктов вакцинации в отделениях "Укрпочты":

Лисичанск-18, кв. Восточный, 45; Попасная-2, вул. Мира, 3/1; Золотое-1, вул. Менделеева, 7; Новодружеськ, вул. Центральная, 21; Троицкое, ул. Победы, 40; Беловодск-1, вул. Центральная, 132; Мостики, пров. Почтовый, 5; Белолуцк, вул. Панасенко, 10-А; Белокуракино-2, вул. Центральная, 83; Марковка, вул. Центральная, 25; Меловое, вул. Мира, 21; Станично-Луганское-1, вул. Барбашова, 38; Нижняя Дуванка, вул. Почтовая, 15; Сватово-3, вул. Шевченко, 4; Старобельск-3, вул. Слобожанская, 35; Счастье, вул. Донецкая, 30; Новопсков-3, вул. Украинская, 53; Северодонецк-12, вул. Курчатова, 8; Кременная-5, вул. Титова, 45; Рубежное-10, ул. Победителей, 12; Краснореченское, ул. Ф. Т. Дачка, 17; Новоайдар, ул. Центральная, 23-А.

Как сообщалось, Минздрав утвердил список профессий, обязательных для вакцинации от COVID-19.