У Києві прокуратура проводить обшуки у службових приміщеннях філії АТ "Укрзалізниця"

Фото Київської міської прокуратури

Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Facebook, передає RegioNews.

Святошинська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводить обшуки у службових приміщеннях регіональної філії "Південно-західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" та в офісних приміщеннях підрядної організації в межах кримінального провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами (ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України), - ідеться в повідомленні.

За даними слідства, між Південно-Західною залізницею та підрядним товариством був укладений договір щодо виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції трансформаторної підстанції на станції "Київ-Товарний".

Попри встановлені факти невідповідності обладнання та виконаних робіт за робочим проєктом, посадові особи філії прийняли виконані підрядником роботи та підписали відповідні акти приймання, у які були внесені завідомо неправдиві відомості. Зокрема поставлене електрообладнання не відповідало робочому проєкту. Крім того, вартість його була завищена на понад 400 тис. гривень.

Правоохоронці розпочали обшуки на підставі ухвали суду з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Слідчі дії проводяться за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ "Укрзалізниця".

Як повідомлялося, СБУ ліквідувала схему постачання неякісного обладнання для "Укрзалізниці".

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