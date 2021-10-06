Повідомлено про підозру в службовій недбалості керівнику служби безпеки КП "Київпастранс"

Фото Київської міської прокуратури

Начальнику служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП "Київпастранс" повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило збитки в розмірі 3,3 млн грн, виділених на організацію охорони об'єктів критичної інфраструктури Києва

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

За інформацією прокуратури, у 2019 році КП "Київпастранс" підписало з переможцем тендеру - приватною охоронною компанією - договір про надання послуг із фізичної охорони об’єктів підприємства, зокрема станцій Борщагівської лінії швидкісного трамваю, а також здійснення на них перепускного режиму професійними охоронцями за визначеними цілодобовими охоронними постами.

Надалі на підставі затверджених актів надання послуг комунальне підприємство перерахувало на рахунки приватного підприємства бюджетні кошти в сумі понад 4,1 млн грн. Однак, досудовим розслідуванням встановлено, що обсяги та вартість охоронних послуг не відповідали заявленим у документах. Фірма не мала в штаті достатньої кількості охоронців для виконання умов договору та залучала до чергувань сторонніх осіб без відповідної кваліфікації. На окремих об'єктах охорона була відсутня взагалі, - йдеться в повідомленні.

Вищезазначені порушення залишилися без уваги начальника служби безпеки та надзвичайних ситуацій КП "Київпастранс", який безпосередньо мав перевірити обсяги послуг, що надаються. За висновком судової економічної експертизи, зазначеними діями комунальному підприємству завдано збитків на суму 3,3 млн грн.

У липні 2021 року також повідомлено про підозру керівнику зазначеної охоронної структури за фактом привласнення коштів. Його дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, сьогодні силовики обшукують управління освіти Голосіївської РДА в Києві у справі про привласнення держмайна.

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