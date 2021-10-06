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06 жовтня 2021, 14:36 315

Силовики обшукують управління освіти Голосіївської РДА в Києві у справі про привласнення держмайна

06 жовтня 2021, 14:36 315
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Фото Київської міської прокуратури
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У середу 6 жовтня прокуратура спільно з поліцією проводить обшуки в управлінні освіти Голосіївської райдержадміністрації в Києві у межах справи про привласнення держмайна

Про це повідомляє столична прокуратура у Facebook, передає RegioNews.

Як показало слідство, посадовці управління освіти протягом 2021 року безпідставно перерахували бюджетні кошти приватним освітнім закладам у якості компенсації за надання послуг базової дошкільної освіти. При цьому фактично вказані послуги не надавались, що спричинило збитки територіальній громаді на суму понад 2 мільйони гривень.

Під час обшуку правоохоронці вилучили документи щодо підстав та порядку перерахування грошей та фінансово-господарських взаємовідносин управління з приватними закладами освіти, які стануть предметом експертного дослідження.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 4 ст. 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Як повідомлялося, заступника гендиректора "Київзеленбуду" підозрюють у привласненні майна в особливо великих розмірах.

Також учора у "Київтеплоенерго" і "Київводоканалі" проводили обшуки.

обшуки прокуратура привласнення освіта КМДА

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