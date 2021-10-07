08:46  07 жовтня
В Україні за добу виявили понад 15 тисяч нових хворих COVID-19
10:13  07 жовтня
Зеленський звільнив Стефанчука з посади свого представника у Раді
08:06  07 жовтня
На Донбасі зафіксовано шість порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
07 жовтня 2021, 13:39 22

"Укрзалізниця" не планує у наступному році підвищувати вартість квитків

07 жовтня 2021, 13:39 22
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

"Укрзалізниця" не планує піднімати ціни на квитки для пасажирів наступного року. Крім того, можливо, з'являться деякі промо-тарифи

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв'ю директора філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександра Перцовського для "Інтерфакс-Україна".

"Поки таких рішень (про підвищення цін на квитки в 2022 році, - ред.) немає. Ми і цього року індексували дуже плавно. Не одномоментно, а в прив'язці до індексу споживчих цін і розтягнувши на весь рік. Окремі послуги плануємо навіть навпаки стимулювати промо-тарифами", - зазначив він.

За його словами, наприклад, з туроператорами обговорюється перевезення великих груп за знижкою на масове резервування квитків. Також в середньостроковій перспективі може з'явитися практика, при якій чим раніше купуєш квитки, тим вони дешевші, що дозволить, на думку Перцовського, збільшити середній дохід УЗ

"Як варіант зробити більше розмежування і по класах. Ще ми працюємо над можливістю зміни ціноутворення в прив'язці до відстаней", - додав Перцовський.

При цьому керівник філії "Пасажирська компанія" залізничного монополіста зауважив, що не очікує повного відшкодування собівартості тарифом, однак натякнув на необхідності дотації.

Укрзализныця тарифи пасажир квитки проїзд

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мер в "шоколаді": як очільнику Мелітополя вдалося перетворити місто на "пральню" обласного масштабу
Інтрига округу №197 на Черкащині: Три Голуба проти двох Войцехівських
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua