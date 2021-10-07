08:46  07 октября
В Украине за сутки обнаружили более 15 тысяч новых больных COVID-19
10:13  07 октября
Зеленский уволил Стефанчука с должности своего представителя в Раде
18:54  07 октября
День в ООС: на Луганщине беспилотник боевиков пересекал линию разграничения
UA | RU
UA | RU
07 октября 2021, 18:30 9

В Киеве прокуратура проводит обыски в служебных помещениях филиала АО "Укрзализныця"

07 октября 2021, 18:30 9
Читайте також українською мовою
Фото Киевской городской прокуратуры
Читайте також
українською мовою

Киевская прокуратура проводит обыски в Укрзализныце

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

По данным следствия, между Юго-Западной железной дорогой и подрядным обществом был заключен договор по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

Несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица филиала приняли выполненные подрядчиком работы и подписали соответствующие акты приемки, в которые были внесены заведомо ложные сведения. В частности поставленное электрооборудование не соответствовало рабочему проекту. Кроме того, стоимость его была завышена более чем на 400 тыс. гривен.

Правоохранители начали обыски на основании постановления суда с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

Следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схему поставки некачественного оборудования для "Укрзализныци".

Раньше в Харькове СБУ разоблачила сделку на закупке спецодежды для "Укрзализныци".

Также в Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.

обыски Укрзализныця нарушения прокуратура бюджетные деньги

"Укрзализныця" не планирует в следующем году повышать стоимость билетов
07 октября 2021, 13:39
Сообщено о подозрении в служебной халатности руководителю службы безопасности КП "Киевпастранс"
06 октября 2021, 17:07
Силовики обыскивают управление образования Голосеевской РГА в Киеве по делу о присвоении госимущества
06 октября 2021, 14:36
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Прощание с Разумковым: как Зеленский ничего не выиграл и лишь развязал своему бывшему партнеру руки
Мэр в "шоколаде" : как главе Мелитополя удалось превратить город в "прачечную" областного масштаба
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram