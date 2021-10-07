В Киеве прокуратура проводит обыски в служебных помещениях филиала АО "Укрзализныця"

Фото Киевской городской прокуратуры

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Facebook, передает RegioNews.

Святошинская окружная прокуратура города Киева совместно со следователями Святошинского УП ГУНП в г. Киеве проводит обыски в служебных помещениях регионального филиала "Юго-западная железная дорога" АО "Укрзализныця" и в офисных помещениях подрядной организации в рамках уголовного производства по факту завладения бюджетными средствами (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

По данным следствия, между Юго-Западной железной дорогой и подрядным обществом был заключен договор по выполнению строительно-монтажных работ по реконструкции трансформаторной подстанции на станции "Киев-Товарный".

Несмотря на установленные факты несоответствия оборудования и выполненных работ по рабочему проекту, должностные лица филиала приняли выполненные подрядчиком работы и подписали соответствующие акты приемки, в которые были внесены заведомо ложные сведения. В частности поставленное электрооборудование не соответствовало рабочему проекту. Кроме того, стоимость его была завышена более чем на 400 тыс. гривен.

Правоохранители начали обыски на основании постановления суда с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения.

Следственные действия проводятся при содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

Как сообщалось, СБУ ликвидировала схему поставки некачественного оборудования для "Укрзализныци".

Раньше в Харькове СБУ разоблачила сделку на закупке спецодежды для "Укрзализныци".

Также в Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.