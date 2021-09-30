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30 вересня 2021, 14:13 233

СБУ ліквідувала схему постачання неякісного обладнання для "Укрзалізниці"

30 вересня 2021, 14:13 233
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила схему постачання неякісного електрообладнання для локомотивів поїздів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості відбувалося через посередництво комерційних структур. Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти підозрювані видавали за власну високотехнологічну продукцію.

"Укрзалізниця" ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів", - йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками слідства, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1.7 млн грн.

Викриття цієї схеми дозволило запобігати перерахуванню чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялось, що СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Ділки постачали для рухомого складу неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганщини.

Укрзализныця бюджет ремонт Схеми СБУ

 
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