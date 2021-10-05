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05 жовтня 2021, 16:10 98

У Запоріжжі в багатоповерхівці сталася пожежа: є загибла

05 жовтня 2021, 16:10 98
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ДСНС
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У багатоповерхівці Запоріжжя на проспекті Соборному в Олександрівському районі сталася пожежа

Горіло в квартирі на 4 поверхі у приміщення санвузла. Під час пожежі травмувалися 72-річна власниця квартири та 67-річна жінка. Постраждалих каретою швидкої допомоги госпіталізували до лікарні, пише RegioNews з посиланням на ДСНС.

На жаль, попри зусилля медиків 72-річна жінка померла в лікарні. За інформацією обласного центру екстреної меддопомоги, пенсіонерка отримала термічний опік 90% поверхні тіла.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.

Нагадаємо, що нещодавно у запорізькій багатоповерхівці сталася пожежа. Загинув 57-річний чоловік.

ДСНС Запоріжжя розслідування допомога пенсіонери

 
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