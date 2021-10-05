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05 жовтня 2021, 16:28 236

У Кривому Розі на вулиці знайшли кілограм ртуті

05 жовтня 2021, 16:28 236
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Фото: ДСНС
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У Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли понад кілограм ртуті

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, інформацію про ртуть надав рятувальникам перехожий, який і виявив небезпечну речовину, пише RegioNews.

На місце одразу ж направили чергове відділення загону ДСНС у Дніпропетровській області. Рятувальники обстежили ділянку та виявили загалом 1100 грамів ртуті на одному квадратному метрі.

"У засобах захисту органів дихання ртуть зібрано у герметичну ємкість та проведено демеркуризацію з забрудненої поверхні місць розливу ртуті за допомогою мильно-содового розчину", - зазначили в ДСНС.

Наразі невідомо, яким чином ртуть з'явилася посеред вулиці міста.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

Україна отруєння ДСНС Дніпропетровська область Кривий Ріг

 
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