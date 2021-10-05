В Одесской области горит буксир у причала Измаильского судоремонтного завода

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.

5 октября в 16:21 в г. Измаил на территории судоремонтного завода в пришвартованном буксире, который находится на ремонте, в каюте возник пожар. В 17:38 пожар локализован на площади 60 м кв. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.