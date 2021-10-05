В Одесской области горит буксир у причала Измаильского судоремонтного завода
В Измаиле Одесской области на территории судоремонтного завода горит буксир
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.
5 октября в 16:21 в г. Измаил на территории судоремонтного завода в пришвартованном буксире, который находится на ремонте, в каюте возник пожар. В 17:38 пожар локализован на площади 60 м кв. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.
К тушению привлечены 18 человек и 5 единиц техники.
Как сообщалось, в Запорожье в многоэтажке произошел пожар: есть погибший.
Также на Днепропетровщине горел дом: огнеборцами спасены 9 человек, из которых двое детей.
Спасатели предупреждают о штормовом ветре в УкраинеВсе новости »
05 октября 2021, 17:23В Кривом Роге на улице нашли килограмм ртути
05 октября 2021, 16:28В больнице на Киевщине вспыхнул пожар: эвакуированы 13 пациентов
04 октября 2021, 09:56
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Как Зеленский в Трускавце снимал Разумкова, что из этого вышло и причем тут Pandora Papers