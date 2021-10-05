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05 октября 2021, 18:51 3

В Одесской области горит буксир у причала Измаильского судоремонтного завода

05 октября 2021, 18:51 3
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Фото ГСЧС в Одесской области
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В Измаиле Одесской области на территории судоремонтного завода горит буксир

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает RegioNews.

5 октября в 16:21 в г. Измаил на территории судоремонтного завода в пришвартованном буксире, который находится на ремонте, в каюте возник пожар. В 17:38 пожар локализован на площади 60 м кв. Жертв и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

К тушению привлечены 18 человек и 5 единиц техники.

Как сообщалось, в Запорожье в многоэтажке произошел пожар: есть погибший.

Также на Днепропетровщине горел дом: огнеборцами спасены 9 человек, из которых двое детей.

пожар ГСЧС судоремонтный завод Измаил Одесская область

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