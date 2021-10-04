У лікарні на Київщині спалахнула пожежа: евакуйовано 13 пацієнтів
У міській лікарні Білої Церкви, що на Київщині, сталася пожежа внаслідок короткого замикання електрообігрівача
Як передає RegioNews, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"4 жовтня о 05:37 в м. Біла Церква у двоповерховій будівлі першої міської лікарні в палаті на другому поверсі сталося коротке замикання електрообігрівача з подальшим горінням, в результаті чого постраждала 1 людина", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи ДСНС разом з медперсоналом провели евакуацію 13 хворих.
Пожежу на площі 1 кв. м. ліквідовано о 05:56, до гасіння залучалося 18 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, раніше в Києві сталася масштабна пожежа в багатоповерхівці: загинула жінка.
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