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05 жовтня 2021, 09:24 124

На Дніпропетровщині горів будинок: вогнеборцями врятовано 9 людей, з яких двоє дітей

05 жовтня 2021, 09:24 124
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Фото: ДСНС
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Вночі 5 жовтня на вулиці Науковій селища Дослідне Дніпровського району виникла пожежа в триповерховому багатоквартирному будинку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті на другому поверсі триповерхової будівлі.

Загальна площа пожежі склала 20 кв. м. Вогнем знищено меблі, речі домашнього вжитку та внутрішнє облицювання стін. Внаслідок пожежі відбулось задимлення загального коридору та третього поверху, що ускладнило вільну евакуацію людей.

Було врятовано чоловіка з палаючої кімнати на другому поверсі та за допомогою спеціального обладнання евакуйовано з другого та третього поверху 8 людей, з яких 2 дітей", - йдеться у повідомленні.

Ще 10 осіб, з яких 3 дітей виведено на свіже повітря у супроводі рятувальників.

Пожежу локалізовано о 01:55 та ліквідовано о 02:00. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці: загинула жінка

пожежа вогонь рятувальники діти Дніпропетровська область

 
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