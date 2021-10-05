За 8 років окупації на сході України загинули майже 14 тисяч українців

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Окупація РФ частини територій нашої країни призводить до системних порушень прав людини, і за 8 років цієї окупації на сході України загинули майже 14 тисяч українців

Про це поінформувала Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Людмила Денісова у Facebook , передає RegioNews.

Денісова оприлюднила таку інформацію після участі у засіданні Генасамблеї Асоціації Омбудсманів Середземномор’я

Через порушення права на життя та безпеку на сході України загинуло майже 14 тисяч громадян України, серед них 4 тисячі цивільних осіб, в тому числі 152 дитини. 34 тисячі поранені. Це продовжується кожного дня, - уточнила український омбудсман.

Вона додала, що за політично та релігійно-вмотивованими звинуваченнями 121 громадянин України перебуває в ув’язненні в тимчасово окупованому Криму та Російській Федерації, зокрема 86 кримських татар. 71 особу вже засуджено на тривалі терміни.

У незаконному ув’язненні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 296 громадян України, з них: 252 цивільні особи (у тому числі 4 волонтери), 44 військовослужбовці, - додала Денісова.

Як повідомлялося, українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч.