08:46  30 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 11 757 випадків зараження
15:59  30 вересня
В ОАСК скаржаться, що не мають грошей на зарплати
12:31  30 вересня
Окупанти на Донбасі знову вбили нашого воїна
UA | RU
UA | RU
30 вересня 2021, 13:41 460

Держканал "Дом" показав карту Росії з окупованим Кримом

30 вересня 2021, 13:41 460
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український державний телеканал "Дом" показав в ефірі карту Російської Федерації з окупованим Кримом. За це канал отримав попередження від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Нацради.

Зазначається, що карта Росії з Кримом демонструвалася в ефірі 5 липня 2021 на початку і в кінці передачі "Російський щоденник". Поява цієї карти привернула увагу нардепів і СБУ, які й звернулися до Нацради.

"Трансляція карти, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу "Дом" як те, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що програма транслювалася потім і в повторі, а працівники не усунули недостовірні факти.

Після обговорення питання на засіданні 30 вересня Нацрада визнала, що телеканал порушив українське законодавство. Зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором.

Нацрада Карта Крим окупація СБУ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua