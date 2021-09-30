Держканал "Дом" показав карту Росії з окупованим Кримом

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Український державний телеканал "Дом" показав в ефірі карту Російської Федерації з окупованим Кримом. За це канал отримав попередження від Національної ради з питань телебачення та радіомовлення

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Нацради.

Зазначається, що карта Росії з Кримом демонструвалася в ефірі 5 липня 2021 на початку і в кінці передачі "Російський щоденник". Поява цієї карти привернула увагу нардепів і СБУ, які й звернулися до Нацради.

"Трансляція карти, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу "Дом" як те, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що програма транслювалася потім і в повторі, а працівники не усунули недостовірні факти.

Після обговорення питання на засіданні 30 вересня Нацрада визнала, що телеканал порушив українське законодавство. Зображення Криму "російським" в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором.