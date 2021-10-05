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05 октября 2021, 16:42 5

За 8 лет оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тысяч украинцев

05 октября 2021, 16:42 5
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Фото из открытых источников
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Оккупация РФ части территорий нашей страны приводит к системным нарушениям прав человека, и за 8 лет этой оккупации на востоке Украины погибли почти 14 тысяч украинцев

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook , передает RegioNews.

Денисова обнародовала такую информацию после участия в заседании Генассамблеи Ассоциации Омбудсманов Средиземноморья

Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены. Это продолжается каждый день, - уточнила украинский омбудсман.

Она добавила, что по политически и религиозно-мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осужден на длительные сроки.

В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из них: 252 гражданских лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих, - добавила Денисова.

Как сообщалось, украинцам, которых Россия незаконно лишила свободы, выплатят по 100 тысяч.

Также поступающих из ОРДЛО в вузы Украины вдвое меньше, чем в прошлом году.

РФ оккупация погибшие Людмила Денисова Омбудсмен

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