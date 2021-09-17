Українцям, яких Росія незаконно позбавила волі, виплатять по 100 тисяч

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Для 72 українців, які були незаконно позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, передбачили виплати у розмірі 100 тисяч гривень

Як передає RegioNews, про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їх соціальний захист, на своєму засіданні 16 вересня 2021 року ухвалила відповідні рішення щодо 72 українських громадян", - інформує міністерство.

Як додають у міністерстві, мова йде про українців, які потрапили до полону у різні роки з початку збройної агресії РФ - з 2014 року - та були звільнені або досі незаконно утримуються країною-окупантом.

Так, одноразову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень отримають 66 українців, раніше звільнених з полону та шість родин незаконно ув’язнених українських громадян, які наразі перебувають за ґратами - їм гроші виділять на правову допомогу.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що в ув'язненні на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей перебуває 296 українців.

Як повідомлялося, 10 серпня в колонії ОРДО вбили трьох українців.