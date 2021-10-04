Першого підозрюваного у вбистві поліцейського в Чернігові арештували на 60 діб

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Деснянський районний суд Чернігова в понеділок, 4 жовтня, обрав 17-річному підозрюваному у вбивстві поліцейського запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook, передає RegioNews.

3 жовтня слідчі повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства чотирьом чернігівцям, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським. Серед них - 17-річний студент, якому суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці, - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що сьогодні суд також обирає запобіжний захід іще трьом підозрюваним у смертельному побитті поліцейського й одному підозрюваному в грабежі, який забрав сумку одного з постраждалих.

Як повідомлялося, 2 жовтня на Чернігівщині побили двох поліцейських: один коп загинув.

Згодом поліція оголосила підозру трьом неповнолітнім у вбивстві поліцейського у Чернігові.