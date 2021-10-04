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04 жовтня 2021, 09:02 1201

Поліція оголосила підозру трьом неповнолітнім у вбивстві поліцейського у Чернігові

04 жовтня 2021, 09:02 1201
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Фото: з відкритих джерел
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У Чернігові оголосили про підозру чотирьом затриманим у вбивстві поліцейського. Серед підозрюваних - чоловік та троє неповнолітніх хлопців

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на слова керівника Чернігівської окружної прокуратури області Павла Герасименка.

Так, за його словами 2 жовтня затримали 4 чоловіків, троє з яких неповнолітні.

"Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому за попередньою змовою групою осіб", - зазначив він.

Нагадаємо, в ніч на 2 жовтня у Чернігові група молодиків напала на двох поліцейських, один з них загинув на місці. Інцидент трапився в супермаркеті "АТБ" на вулиці Незалежності. Двоє правоохоронців були у відпустці та цивільному одязі. Другого потерпілого доставили в реанімацію, зараз він перебуває в обласній лікарні.

Чернігів поліція убивство затримання підлітки

 
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