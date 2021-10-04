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04 октября 2021, 18:14 6

Первого подозреваемого в убийстве полицейского в Чернигове арестовали на 60 суток

04 октября 2021, 18:14 6
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Фото МВД
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Деснянский районный суд Чернигова в понедельник, 4 октября, выбрал 17-летнему подозреваемому в убийстве полицейского меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook, передает RegioNews.

3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства четырем черниговцам, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским. Среди них - 17-летний студент, которому суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на два месяца, - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сегодня суд избирает меру пресечения еще троим подозреваемым в смертельном избиении полицейского и одному подозреваемому в грабеже, который забрал сумку одного из пострадавших.

Как сообщалось, 2 октября на Черниговщине избили двух полицейских: один коп погиб.

Впоследствии полиция объявила подозрение трем несовершеннолетним в убийстве полицейского в Чернигове.

суд арест убийство полиция Чернигов

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