10:59  04 жовтня
Вже сім областей близькі до переходу у "помаранчеву" зону карантину
10:46  04 жовтня
Стали відомі рекомендації Міносвіти щодо початку осінніх канікул для школярів
08:09  04 жовтня
Бойовики обстріляли позиції ООС на Донбасі із забороненого озброєння
UA | RU
UA | RU
04 жовтня 2021, 10:25 21

У Києві "замінували" унівеситет Драгоманова, студентів евакуюють

04 жовтня 2021, 10:25 21
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці вранці 4 жовтня невідомі повідомили про замінування будівлі педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомили виданню у пресслужбі поліції, правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години.

"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".

Нагадаємо, 22 вересня у Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини, однак вибухівки не знайшли.

Україна Київ мінування поліція университет

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Відставка мера Буряка: що тепер чекатиме Запоріжжя
Не без несподіванок, із втратами і очевидним фаворитом. Як пройшов перший місяць виборчої кампанії на 184-му окрузі
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua