У Києві "замінували" унівеситет Драгоманова, студентів евакуюють
У столиці вранці 4 жовтня невідомі повідомили про замінування будівлі педагогічного університету імені Михайла Драгоманова
Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Як повідомили виданню у пресслужбі поліції, правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години.
"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у пресслужбі поліції Києва.
На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".
Нагадаємо, 22 вересня у Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини, однак вибухівки не знайшли.
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