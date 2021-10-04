У Києві "замінували" унівеситет Драгоманова, студентів евакуюють

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У столиці вранці 4 жовтня невідомі повідомили про замінування будівлі педагогічного університету імені Михайла Драгоманова

Про це пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Як повідомили виданню у пресслужбі поліції, правоохоронці мають перевірити усю будівлю ВНЗ, перевірка триває вже близько години.

"Так, на електронну пошту СБУ прийшло повідомлення від невідомого про замінування університету Драгоманова", - повідомили у пресслужбі поліції Києва.

На запитання про те, чи проходить евакуація студентів, у поліції відповіли: "Так, все йде за планом".

Нагадаємо, 22 вересня у Харкові невідомі повідомили про мінування Апеляційного суду на Театральній площі. З будівлі евакуювали 173 людини, однак вибухівки не знайшли.