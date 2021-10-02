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02 жовтня 2021, 18:55 24

На Чернігівщині побили двох поліцейських:один коп загинув

02 жовтня 2021, 18:55 24
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Нацполіція
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На Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини .

Зазначається, що інцидент стався близько опівночі в одному з супермаркетів міста

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо у серпні на Херсонщині вбили поліцейского, який прибув на виклик.

убивство кримінальна справа поліція свідоцтво Побиття

 
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