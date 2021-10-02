На Чернігівщині побили двох поліцейських:один коп загинув
На Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини .
Зазначається, що інцидент стався близько опівночі в одному з супермаркетів міста
На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.
Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.
Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії.
Нагадаємо у серпні на Херсонщині вбили поліцейского, який прибув на виклик.
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