На Чернігівщині побили двох поліцейських:один коп загинув

Нацполіція

На Чернігівщині група молодиків побила двох поліцейських. Один з них загинув, інший – шпиталізований

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівщини .

Зазначається, що інцидент стався близько опівночі в одному з супермаркетів міста

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо у серпні на Херсонщині вбили поліцейского, який прибув на виклик.