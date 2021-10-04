В Києві затриманий бойовик ОРДО, який добивав поранених українських військових

Фото СБУ

У ході спецоперації контррозвідка Служби безпеки Украъни затримала в одному з хостелів столиці розвідника "ДНР", який у 2014 році ліквідовував поранених у бою українських військових

Про це повідомляється на сайті СБУ, передає RegioNews.

Чоловіка затримали в ході спецоперації в одному з хостелів Києва, куди він прибув з окупованого Росією Криму.

Він входив до складу угруповання, яке у 2014 році займалося ліквідацією поранених у бою військовослужбовців сил АТО. Крім того, зловмисник проводив розвідку для здійснення артилерійських обстрілів позицій Збройних Сил України, - йдеться в повідомленні.

Наразі його арештували і повідомили про підозру.

Як повідомлялося, СБУ опублікувала відео допиту бойовика "ЛНР", який втік від терористів.