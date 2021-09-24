Двох податківців на Тернопільщині судитимуть у справі про хабар в $37 тисяч
На Тернопільщині судитимуть начальника оперативного управління та заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів Державної фіскальної служби області за фактом одержання неправомірної вигоди
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Розслідуванням встановлено, що посадовці ДФС, діючи за попередньою змовою, одержали від підприємця $37 тисяч хабаря за непритягнення заявника до кримінальної відповідальності, яка стосується ухилення від сплати податків.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Державним бюро розслідувань.
Нагадаємо, що екскерівника Одеського порту судитимуть за службову недбалість, що привела до шкоди у 142 млн грн.
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