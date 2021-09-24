Двох податківців на Тернопільщині судитимуть у справі про хабар в $37 тисяч

24 вересня 2021

До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити

Банкова протягнула через парламент "закон проти олігархів", але зробила це у такий спосіб, що залишила масу питань щодо своєї адекватності та надала шанси для опозиції успішно побороти цей закон у суд...