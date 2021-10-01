На Буковине на взятке задержали председателя совета профсоюзов

Фото прокуратуры Черновицкой области

Председатель Черновицкого областного совета профсоюзов и его сообщник разоблачены на взятке в 30 тыс грн за предоставление в аренду детского оздоровительного лагеря

Об этом сообщает прокуратура Черновицкой области, передает RegioNews.

Председателю Черновицкого областного совета профсоюзов и его сообщнику – тоже руководителю одной из профессиональных союзов области - сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).

По данным следствия, председатели профсоюзных организаций наладили преступную схему получения от субъектов хозяйствования неправомерной выгоды. В ходе контроля за совершением преступления задокументирован факт получения чиновниками от предпринимателя 30 тысяч гривен за предоставление в краткосрочную аренду детского оздоровительного лагеря, находящегося в ведении одного из подконтрольных им потребительских обществ, - говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Как сообщалось, на Днепропетровщине разоблачили командира воинской части на присвоении 1 млн гривен.