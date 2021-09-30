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30 вересня 2021, 12:16 680

У Тернополі викрили лікарку на хабарництві

30 вересня 2021, 12:16 680
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Фото: з відкритих джерел
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Тернопільські поліцейські викрили у хабарництві завідувачку відділення районної лікарні. Вона мала оформити документи для визнання громадянина непридатним до проходження військової служби

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Як встановили поліцейські, завідувачка відділення районної лікарні вимагала кошти від місцевого мешканця.

За даними слідства, вона мала оформити документи для визнання громадянина непридатним до проходження військової служби.

За 1500 доларів обіцяла посприяти у вирішенні питання щодо ухилення від проходження військової служби в лавах ЗСУ", - повідомили правоохоронці.

Затримали жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після отримання нею визначеної суми неправомірної вигоди.

Поліцейські вилучили з місця затримання 1500 доларів.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі п’ятьох поліцейських підозрюють у вимаганні хабарів та примушуванні місцевих мешканців зізнаватися у злочинах.

хабар лікарі поліція Тернопіль ЗСУ

 
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