На Дніпропетровщині викрили командира військової частини на привласненні 1 млн гривень

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На Дніпропетровщині співробітники кіберполіції викрили командира військової частини та директора приватного підприємства у розкраданні бюджетних коштів, виділених на закупівлю системи відеоспостереження

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що у 2019 році одна з військових частин за результатами тендерних торгів на електронному майданчику "ProZorro" уклала договір з приватним підприємством на постачання обладнання систем відеоспостереження на суму 1 008 600 грн.

Для реалізації схеми посадові особи внесли недостовірні відомості в службову документацію стосовно вартості обладнання та його технічних характеристик. В результаті система відеоспостереження була закуплена за завищеною ціною.

Командиру військової частини вручено повідомлення про підозру.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря.