Керівника підрозділу "Чернівціобленерго" затримали на хабарі у $9 тисяч

Фото: СБУ

У Чернівцях Служба безпеки України викрила посадовця "на гарячому" поблизу центрального офісу установи АТ "Чернівціобленерго"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, керівник одного з регіональних підрозділів АТ "Чернівціобленерго" вимагав від підприємця $9 тис. за підключення комерційного приміщення до електромережі. Посадовця затримали поблизу центрального офісу установи.

Крім того, оперативники спецслужби задокументували, що начальник іншого підрозділу АТ "Чернівціобленерго" вимагав від підприємця $1 тис. за надання дозвільних документів на встановлення лічильника. Посередником у цій оборудці була близька родичка керівника регіонального сектору НКРЕКП, яка також захотіла отримати "винагороду". Правоохоронці затримали її у кабінеті власного офісу під час отримання неправомірної вигоди.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії щодо встановлення всіх причетних до протиправних схем осіб.

Нагадаємо, на Тернопільщині судитимуть начальника оперативного управління та заступника начальника відділу організації викриття економічних злочинів Державної фіскальної служби області за фактом одержання неправомірної вигоди.