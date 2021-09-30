В Минобразования анонсировали изменения в ВНО-2022

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Обнародован проект Условий приема на обучение для получения высшего образования на 2022 год

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Министерства образования и науки Украины.

Документ вынесли на общественное обсуждение.

Предложения предусматривают ряд изменений, среди которых, в частности:

изменен перечень обязательных предметов для некоторых специальностей, а именно усилена роль математики при поступлении в ЗВО;

для поступающих на специальности области знаний 22 "Здравоохранение" вместо профессионального испытания будут использоваться результаты интегрированного экзамена КРОК-м, если они его сдавали;

единое профессиональное вступительное испытание в магистратуру с использованием технологий внешнего независимого оценивания запланировано для специальностей отраслей знаний 05 "Социальные и поведенческие науки", 06 "Журналистика", 07 "Управление и администрирование", 08 "Право", 28 "Публичное управление и администрирование", 29 "Международные отношения".



Кроме того, среди изменений: сокращение перечня бумажных копий документов, которые должны подавать абитуриенты, которые подают заявления в бумажной форме (в частности, теперь не нужно будет подавать копии сертификатов ВНО и копию документа о ранее полученном образовании, если эта информация есть в ЕДЕБО);



Замечания и предложения к проекту принимаются до 11 октября 2021 года на e-mail: [email protected] и по тел. (044) 481-32-67).

Раньше стало известно, как будет проходить ГИА для выпускников школ 2022-го года.

Также сообщалось, что ВНО по химии не сдали почти 11% абитуриентов.