У Міносвіти розповіли, скільки шкіл перейшли на дистанційне навчання

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Як передає RegioNews, про це в ефірі одного з телеканалів повідомила заступниця міністра освіти та науки України Віра Рогова.

За словами Віри Рогової, в шести регіонах Україні на дистанційному навчанні знаходяться понад 40% шкіл.

Це Львівська, Вінницька, Одеська, Рівненська, Івано-Франківська і Волинська області.

Чиновниця додала, що в цих регіонах ведеться "пильний контроль над якістю дистанційної освіти".

Віра Рогова розповіла, що в деяких школах на комп'ютери встановлюють програми, за допомогою яких департамент освіти може відстежити якість навчання, "прогулятися" школою і навіть, за умов очного навчання, поспілкуватися з дітьми.

"Держава виділяє досить великі кошти на освіту. Зокрема, на комп'ютерне забезпечення", – зазначила заступниця міністра.

Серед регіонів лідерами по кількості вакцинованих вчителів є Київ, Сумська, Донецька, Луганська, Харківська та Черкаська області.

Нагадаємо, офлайн-заняття в українських школах в умовах "жовтої" карантинної зони відбуваються лише при умові, якщо 80% педколективу вакциновано проти COVID-19.