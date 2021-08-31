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31 серпня 2021, 17:12 8

Конституційний суд підтвердив законність призначення Шкарлета міністром освіти

31 серпня 2021, 17:12 8
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Фото з відкритих джерел
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Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження у справі стосовно конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти

Про це в Телеграм каналі написала представник Верховної Ради у Конституційному суді, нардепка від фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.

"Ухвала є остаточною", - нагадала депутатка

Нагадаємо, Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Шкарлета міністром освіти та науки. Згодом стало відомо про "кнопкодавство" під час голосування за посадовця. У березні ДБР почало розслідування у справі "кнопкодавства за Шкарлета".

У свою чергу депутати від низки опозиційних фракцій оскаржили у Конституційному суді постанову парламенту про призначення Шкарлета міністром.

Кабмін депутат КСУ Міносвіти

 
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