Конституційний суд підтвердив законність призначення Шкарлета міністром освіти
Конституційний суд України відмовив у відкритті провадження у справі стосовно конституційності постанови Верховної Ради про призначення Сергія Шкарлета міністром освіти
Про це в Телеграм каналі написала представник Верховної Ради у Конституційному суді, нардепка від фракції "Слуга народу" Ольга Совгиря.
"Ухвала є остаточною", - нагадала депутатка
Нагадаємо, Верховна Рада 17 грудня 2020 року призначила Шкарлета міністром освіти та науки. Згодом стало відомо про "кнопкодавство" під час голосування за посадовця. У березні ДБР почало розслідування у справі "кнопкодавства за Шкарлета".
У свою чергу депутати від низки опозиційних фракцій оскаржили у Конституційному суді постанову парламенту про призначення Шкарлета міністром.
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