Отравление детей в детсаду в Запорожье: расследование выявило нарушения на пищеблоке

Фото из открытых источников

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области, передает RegioNews.

На плохое самочувствие детей родители начали жаловаться с 19 сентября.

В рамках санитарно-эпидемиологического расследования специалистами проведено инспектирование пищеблока с отбором пищевых продуктов, питьевой воды, смывов с объектов внешней среды для проведения лабораторных исследований.

В пробах воды питьевой на микробиологические показатели выявлены отклонения от нормативных показателей. При осуществлении мероприятий выявлено перегрузки групповых ячеек; установлено, что медицинский блок и детские туалеты не обеспечены горячим водоснабжением, а отчетно – учетная медицинская документация ведется не в полном объеме; медицинскими работниками осуществлялся недостаточный контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемического режима, - говорится в сообщении.

Также установлен факт отсутствия поверки контрольного термометра технологического оборудования.

Вместе с тем, мощность пищеблока дошкольного учреждения зарегистрирована в Госреестре мощностей операторов рынка. Созданы соответствующие условия по организации питания детей в дошкольном учреждении, а также соблюдается согласованное Госпродпотребслужбой перспективное двухнедельное меню.

По инициативе специалистов Госпродпотребслужбы в 3 группах, где заболели дети, на неделю приостановлен учебно-воспитательный процесс. Семидневный срок истекает сегодня, 29 сентября. Проведен комплекс противоэпидемических мероприятий и заключительная дезинфекция. Контроль качества дезинфекции помещений и оборудования подтвержден лабораторными исследованиями смывов с внешней среды, отклонений нет.

По сообщению КНП "Вильнянска многопрофильная больница" Вильнянского городского совета, по состоянию на 27.09.2021 все дети чувствуют себя хорошо. У 5 воспитанников заключительный диагноз "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии". Исследования на кишечную группу инфекций четырех воспитанников продолжаются. Сотрудники учреждения бактериологически обследованы на группу кишечных инфекций и стафилококк, результаты отрицательные, - добавляют в Госпродпотребслужбе.

Как сообщалось, в детском саду Запорожской области произошло массовое отравление.