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28 вересня 2021, 16:25 515

У дитбудинку на Волині діти і працівники масово захворіли на коронавірус

28 вересня 2021, 16:25 515
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Фото з відкритих джерел
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У Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини стався спалах коронавірусу

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеве видання ВолиньPost.

Внаслідок спалаху захворіли 17 із 34 вихованців дитбудинку, а також декілька його працівників.

"Хвороба поширилася від працівників. Протестували методом ПЛР усіх дітей, хоча вони й не мали клінічних проявів захворювання", - заявив виконувач обов’язків керівника дитбудинку Віктор Максимюк.

Зазначається, що 17 дітей були госпіталізовані, аби ізолювати їх від здорових. Двоє з них мають злегка підвищену температуру.

"Наразі у нас триває активна робота з вакцинації персоналу. Станом на сьогодні першою дозою вакциновані приблизно 70% персоналу", - додав Максимюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харкові зросла кількість хворих на коронавірус: зараз у місті зайняті 90% ліжок для хворих на COVID-19 у опорних лікарнях міста.

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