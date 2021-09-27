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27 вересня 2021, 16:46 116

На Житомирщині жінка через отруєння консервою потрапила до лікарні з ботулізмом

27 вересня 2021, 16:46 116
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Фото: Рixabay
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Мешканка села Високе Житомирської області з'їла домашню м’ясну консерву та потрапила до лікарні з ботулізмом

Про це пише RegioNews з посиланням на "Житомир.info".

Як розповів завідувач відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань ДУ "Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України" Василь Печенюк, жінці стало зле 17 вересня, тож її госпіталізували.

З’ясувалося, що напередодні вона споживала консерву зі свинини домашнього приготування. Хоч тушкованку їв і чоловік пацієнтки, однак симптомів недуги у нього не було, тоді, як у жінки підтвердили недугу.

"Лабораторний аналіз підтвердив у пацієнтки ботулізм. Їй ввели антитоксин – сироватку проти ботулізму. Стан хворої стабілізувався, однак вона й досі у лікарні", – розповів Василь Печенюк.

Нагадаємо, нещодавно у Запоріжжі двоє людей потрапили до реанімації через ботулізм. Вони вживали в’ялену рибу.

Україна отруєння хвороба Житомирська область лікарня

 
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