У Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися школярі

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У Миколаївській області учні Новоодеської гімназії отруїлися по час святкування Дня здоров'я

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі контролю і профілактики хвороб Міністерства охорони здоровʼя, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Серед дітей Новоодеської гуманітарної гімназії зареєстроване групове захворювання на ротавірусну інфекцію. Станом на 20.09.2021 загальна кількість хворих складає 13 осіб. Роботу гімназії тимчасово призупинено", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що епідрозслідування встановило, що 14 вересня 158 дітей і 14 вчителів брали участь в щорічному святкуванні Дня здоровʼя. Його проводили у природного джерела води на околиці міста, з якого діти і вчителі пили воду. Харчувалися окремо, продукти кожен брав з собою.

Перші ознаки захворювання зʼявилися 16 вересня (підвищення температури тіла, блювота, діарея). Діти були госпіталізовані в інфекційне відділення Новоодеської багатопрофільної лікарні і в міську дитячу лікарню №2 Миколаєва. Частина отримує амбулаторне лікування.

Нагадаємо, що в Конотопському районі Сумської області масово захворіли 26 учнів і п'ятеро працівників Попівської загальноосвітньої школи.