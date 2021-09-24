12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 13:44 300

В дитячому садочку Запорізької області сталося масове отруєння

24 вересня 2021, 13:44 300
Читайте также на русском языке
Фото: gudpss-zp.gov.ua
Читайте также
на русском языке

У місті Вільнянськ в дитячому садочку дев’ятеро малюків заразилися кишковою паличкою. Наразі п'ятеро дітей перебувають на домашньому стаціонарі, а ще четверо - в лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держпродспоживслужбу в Запорізькій області.

Дев’ятеро вихованців з трьох груп дитячого садку в м. Вільнянськ зі скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею зверталися за медичною допомогою у місцеву лікарню з 19 по 22 вересня", - йдеться у повідомленні.

Усі хворі діти обстежені "швидкими" тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. У них підтвердили діагноз "гостра кишкова інфекція" (ГКІ).

Загалом зареєстровано 9 випадків захворювання на ГКІ серед дітей дошкільного віку. Відомо, що 5 дітей перебувають на домашньому стаціонарі, а ще четверо - в лікарні.

В області оперативно розпочате санітарно-епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, що 8 вересня сталося отруєння у шкільній їдальні Хмельницького. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.

отруєння розслідування дитячий садок діти лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram