В дитячому садочку Запорізької області сталося масове отруєння

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У місті Вільнянськ в дитячому садочку дев’ятеро малюків заразилися кишковою паличкою. Наразі п'ятеро дітей перебувають на домашньому стаціонарі, а ще четверо - в лікарні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держпродспоживслужбу в Запорізькій області.

Дев’ятеро вихованців з трьох груп дитячого садку в м. Вільнянськ зі скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею зверталися за медичною допомогою у місцеву лікарню з 19 по 22 вересня", - йдеться у повідомленні.

Усі хворі діти обстежені "швидкими" тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. У них підтвердили діагноз "гостра кишкова інфекція" (ГКІ).

Загалом зареєстровано 9 випадків захворювання на ГКІ серед дітей дошкільного віку. Відомо, що 5 дітей перебувають на домашньому стаціонарі, а ще четверо - в лікарні.

В області оперативно розпочате санітарно-епідеміологічне розслідування.

Нагадаємо, що 8 вересня сталося отруєння у шкільній їдальні Хмельницького. У Департаменті освіти і науки Хмельницької міськради вирішили, що освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання.

11 вересня через масове отруєння школярів початкових класів, що сталося у Хмельницькому, 39 батьків учнів звернулися до поліції.