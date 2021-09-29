У Миколаєві пікетують сесію облради з вимогою не закривати школу-інтернат

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Вранці в середу, 29 вересня, перед будівлею Миколаївської ОДА, де сьогодні повинна відбутися сесія обласної ради, зібралися мітингувальники

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-N.

Всього на вулиці перебувають близько 20 осіб, які вийшли протестувати проти ліквідації 3-ї школи-інтернату.

Мітингувальники повідомили, що в проекті рішення, який сьогодні пропонується розглянути на сесії, зазначено, що на утримання установи недостатньо коштів.

Присутні написали звернення до депутатського корпусу з проханням не закривати навчальний заклад.

Як повідомлялося, 23 вересня у Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами.

20 вересня в Одесі мітингували переселенці з Донбасу: їм відключили електроенергію.