У Миколаєві пікетують сесію облради з вимогою не закривати школу-інтернат
Вранці в середу, 29 вересня, перед будівлею Миколаївської ОДА, де сьогодні повинна відбутися сесія обласної ради, зібралися мітингувальники
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-N.
Всього на вулиці перебувають близько 20 осіб, які вийшли протестувати проти ліквідації 3-ї школи-інтернату.
Мітингувальники повідомили, що в проекті рішення, який сьогодні пропонується розглянути на сесії, зазначено, що на утримання установи недостатньо коштів.
Присутні написали звернення до депутатського корпусу з проханням не закривати навчальний заклад.
Як повідомлялося, 23 вересня у Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами.
20 вересня в Одесі мітингували переселенці з Донбасу: їм відключили електроенергію.
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