14:02  29 вересня
Кабмін виділив майже 400 млн гривень на забезпечення COVID-лікарень киснем
09:02  29 вересня
Зеленський має ветувати закон "про олігархів" для виправлення колізії у ньому - Разумков
08:09  29 вересня
Доба на Донбасі: вогнепальні поранення отримали двоє військовослужбовців ООС
UA | RU
UA | RU
29 вересня 2021, 10:54 119

У Миколаєві пікетують сесію облради з вимогою не закривати школу-інтернат

29 вересня 2021, 10:54 119
Читайте также на русском языке
Фото Novosti-N
Читайте также
на русском языке

Вранці в середу, 29 вересня, перед будівлею Миколаївської ОДА, де сьогодні повинна відбутися сесія обласної ради, зібралися мітингувальники

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Novosti-N.

Всього на вулиці перебувають близько 20 осіб, які вийшли протестувати проти ліквідації 3-ї школи-інтернату.

Мітингувальники повідомили, що в проекті рішення, який сьогодні пропонується розглянути на сесії, зазначено, що на утримання установи недостатньо коштів.

Присутні написали звернення до депутатського корпусу з проханням не закривати навчальний заклад.

Як повідомлялося, 23 вересня у Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами.

20 вересня в Одесі мітингували переселенці з Донбасу: їм відключили електроенергію.

Миколаїв школа-інтернат ОДА закриття пікет

Мер Миколаєва заборонив відвідувати мерію чиновникам та журналістам без вакцинації або тесту
27 вересня 2021, 15:44
У Чернівцях другий день поспіль зривають сесію міськради
24 вересня 2021, 12:18
Уряд планує закрити шахту "Золоте" на Луганщині
09 вересня 2021, 21:52
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Буряк втомився, Буряк йде. Чому мер Запоріжжя терміново зібрався у відставку
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua