В Николаеве пикетируют сессию облсовета с требованием не закрывать школу-интернат
Утром в среду, 29 сентября, перед зданием Николаевской ОГА, где сегодня должна состояться сессия областного совета, собрались митингующие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti-N.
Всего на улице находятся около 20 человек, которые вышли протестовать против ликвидации 3-й школы-интерната.
Митингующие сообщили, что в проекте решения, который сегодня предлагается рассмотреть на сессии, указано, что на содержание учреждения недостаточно средств.
Собравшиеся написали обращение к депутатскому корпусу с просьбой не закрывать учебное учреждение.
Как сообщалось, 23 сентября в Черновцах на сессию горсовета пришли дворники с метлами.
20 сентября в Одессе митинговали переселенцы из Донбасса: им отключили электроэнергию.
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