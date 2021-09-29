В Николаеве пикетируют сессию облсовета с требованием не закрывать школу-интернат

Фото Novosti-N

Утром в среду, 29 сентября, перед зданием Николаевской ОГА, где сегодня должна состояться сессия областного совета, собрались митингующие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Novosti-N.

Всего на улице находятся около 20 человек, которые вышли протестовать против ликвидации 3-й школы-интерната.

Митингующие сообщили, что в проекте решения, который сегодня предлагается рассмотреть на сессии, указано, что на содержание учреждения недостаточно средств.

Собравшиеся написали обращение к депутатскому корпусу с просьбой не закрывать учебное учреждение.

Как сообщалось, 23 сентября в Черновцах на сессию горсовета пришли дворники с метлами.

20 сентября в Одессе митинговали переселенцы из Донбасса: им отключили электроэнергию.