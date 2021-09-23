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23 вересня 2021, 10:42 237

У Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами

23 вересня 2021, 10:42 237
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Фото: acc.cv.ua
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У Чернівцях на засідання до сесійної зали міськради прийшли кілька десятків двірників з мітлами та плакатами. Мітингарі вимагають не лишати їх без роботи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "АСС".

В поміщенні міської ради двірники тримають в руках плакати з написами: "Хто буде годувати наших дітей?", "Почуйте нас".

Люди, зокрема, хочуть працювати та просять міську владу їх почути. Вони оточили президію, стали позаду міського голови", - йдеться у повідомленні.

Секретарка міськради Марина Кирилюк просить людей не заважати проведенню сесії, але вони продовжують пікетувати в залі.

Нагадаємо, мер Конотопа Артем Семеніхін облив водою нардепа від партії "Слуга народу" Олександра Качуру на засіданні міськради.

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