У Чернівцях другий день поспіль зривають сесію міськради

Фото Facebook Тараса Прокопа

Депутати трьох фракцій Чернівецької міськради – "Народний контроль", "Рідне місто" та "Команда Михайлішина" – заблокували роботу сесії, яка мала розпочатися сьогодні вранці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.



Обранці цих трьох політсил сьогодні вранці заблокували трибуну в сесійній залі, а в деяких депутатів намагалися забрати картки, які дають їм можливість голосувати.

Депутати запевняють, що не дозволять розпочати сесію, доки до зали засідань не дозволять зайти пікетувальникам.

Окрім того, депутат "Рідного міста" Валерій Чинуш підійшов до комп’ютерів технічного відділу у сесійній залі міськради та повиривав шнури із моніторів. Пізніше обранці "Єдиної альтернативи" повернули шнури на місце, однак депутатка "Команди Михайлішина" Аліна Олевич знову вирвала їх з комп’ютерів.

Передо початком сесії до Ратуші хотіли увійти пікетувальники – представники однієї з поліклінік міста та двірники компанії "Порядок в домі", які вчора також протестували у сесійній залі міськради, і внаслідок цього була зірвана сесія.

Та приміщення міської ради оточили десятки правоохоронців. Група депутатів фракцій "Народний контроль", "Рідне місто" та "Команда Михайлішина" сварилися з правоохоронцями, аби ті впустили людей до ратуші . Під приміщенням ради сталася тиснява, коли депутати Валерій Чинуш та Василь Продан почали штовхатися із силовиками.



Як повідомлялося, вчора в Чернівцях на сесію міськради прийшли двірники з мітлами.

Згодом у Чернівецькій міськраді побилися двоє депутатів.