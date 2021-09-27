Мер Миколаєва заборонив відвідувати мерію чиновникам та журналістам без вакцинації або тесту

Новини N

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що у мерію тепер не будуть пускати невакцинованих чиновників та журналістів. Потрапити у міськраду без щеплення можна буде лише за умови негативного ПЛР-тесту

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Новини N".

На сьогоднішній апаратній нараді Сенкевич попередив працівників міськради, що тепер у будівлю мерії можна буде потрапити лише показавши сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, або ж негативний ПЛР-тест, який діятиме 72 години.

Після цього мер міста звернувся до журналістів, зазначивши, що це нове правило буде поширюватися і на них.

Водночас очільник міста не уточнив, чи будуть ці правила поширюватися на простих мешканців міста, які приходитимуть до мерії для вирішення власних питань та отримання послуг.

Нагадаємо, що згідно проєкту наказу Міністерства охорони здоров’я обов’язковій вакцинації підлягають: працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів.

Працівники місцевих державних адміністрацій.

Працівники закладів професійної (професійно-технічної освіти), професійної, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних закладів освіти.