У Чернівцях СБУ викрила мережу підпільних ігрових закладів

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Про це повідомила пресслужба управління СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Служба безпеки України у Чернівецькій області заблокувала діяльність мережі підпільних гральних закладів, які функціонували всупереч Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Оперативники СБУ встановили, що в незаконних інтерактивних закладах було розміщене комп’ютерне обладнання, за допомогою якого надавався доступ до участі в азартних іграх на гроші в мережі Інтернет.

Ігрові зали маскувались під зачинені робочі приміщення. Потрапити туди можна було лише за рекомендацією "постійних клієнтів" та попередньою домовленістю. У всіх закладах здійснювався постійний зовнішній і внутрішній відеонагляд.

Загалом обшуки були проведені 25 вересня у восьми закладах, - додала речниця обласного СБУ Леся Федоренко.

Під час санкціонованих обшуків у підпільних гральних залах правоохоронці вилучили 173 одиниці комп’ютерної техніки, роутери, камери відеонагляду та інше обладнання.

Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, у січні в Одесі оголосили підозру організаторам підпільного казино.