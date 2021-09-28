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28 сентября 2021, 16:24 87

В Черновцах СБУ разоблачила сеть подпольных игровых заведений

28 сентября 2021, 16:24 87
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Фото СБУ
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СБУ ликвидировала сеть подпольных игорных заведений на Буковине, незаконный бизнес нанес государству значительный экономический ущерб

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Черновицкой области, передает RegioNews.

Служба безопасности Украины в Черновицкой области заблокировала деятельность сети подпольных игорных заведений, которые функционировали вопреки Закону Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Оперативники СБУ установили, что в незаконных интерактивных заведениях было размещено компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялся доступ к участию в азартных играх на деньги в сети Интернет.

Игровые залы маскировались под закрытые рабочие помещения. Попасть туда можно было только по рекомендации "постоянных клиентов" и предварительной договоренности. Во всех заведениях осуществлялся постоянный внешний и внутренний видеонаблюдение.

Всего обыски были проведены 25 сентября в восьми заведениях, - добавила пресс-секретарь областного СБУ Леся Федоренко.

Во время санкционированных обысков в подпольных игорных залах правоохранители изъяли 173 единицы компьютерной техники, роутеры, камеры видеонаблюдения и другое оборудование.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось, в январе в Одессе объявили подозрение организаторам подпольного казино.

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