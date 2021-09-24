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24 вересня 2021, 15:31 136

У Маріуполі затримали наркоділка, який пропонував співробітнику СБУ "кришувати" його бізнес

24 вересня 2021, 15:31 136
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Фото: СБУ
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У Маріуполі оперативники Служби безпеки України запобігли спробі налагодження наркобізнесу і затримали організатора, який запропонував правоохоронцю 20% "відкату" за "кришування" оборудки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя зі спільниками налагодив виготовлення в орендованому приміщенні психотропної речовини ‒ амфетаміну. Через знайомих дилерів він планував збувати оптові партії наркотиків.

Для захисту від конкурентів він звернувся за "допомогою" до працівника СБУ. Співробітник відразу повідомив про "пропозицію" керівництво. Було розпочато кримінальне провадження.

У межах спецоперації правоохоронці задокументували два факти продажу чоловіком амфетаміну на загальну суму 75 тисяч грн. Наркоділка було затримано під час передачі співробітнику спецслужби частини суми.

Вирішується питання щодо повідомлення організатору наркобізнесу про підозру.

Раніше повідомлялось, що у столиці викрили групу шахраїв, які здійснювали кур’єрські доставки, а отримувачів замовлення звинувачували у торгівлі наркотиками та вимагали гроші. При цьому їх спільники представлялися працівниками поліції й погрожували кримінальною відповідальністю.

СБУ наркотики злочин розслідування кримінальна справа

 
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