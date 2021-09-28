СБУ затримала топчиновника бронетанкового заводу у справі про завдання збитків державі на 12 млн

Фото: з відкритих джерел

На КПВВ "Станиця Луганська" Служба безпеки України затримала колишнього топчиновника державного підприємства "Київський бронетанковий завод". Його підозрюють у привласненні коштів, виділених на модернізацію військової техніки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За оперативними даними, топчиновник зареєстрував кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення.

За попередніми оцінками слідства, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадовця державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 році, для уникнення відповідальності за протиправну діяльність, ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Оперативники встановили його місце перебування і затримали під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ "Станиця Луганська".

Наразі затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міру запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області контррозвідники Служби безпеки України затримали так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь", якого підозрюють у допомозі захоплення повітряного простору при окупації Криму.