Уже пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне карантина
По состоянию на 26 сентября 2021 года пять областей в Украине соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина, Остальные регионы остаются в пределах "желтой" зоны
Об этом свидетельствуют данные сайта Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
Согласно данным Минздрава, к Днепропетровской, Донецкой, Тернопольской и Черкасской областям добавилась Кировоградская. Динамика госпитализации пациентов с COVID там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.
В "оранжевой" зоне действуют ограничения "желтой", но по своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.
Как сообщалось, в Украине зафиксировано более 4,5 тысяч новых заболевших COVID-19, половину госпитализировали.
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