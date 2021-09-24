Поблизу міста на Львівщині є загроза підтоплення - ДСНС
В одному з міст на заході України прогнозується підйом рівня води в річках через дощі. Є загроза підтоплень
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС
Загроза підтоплень існуватиме протягом 24-26 вересня на річці Захiдний Буг бiля міста Кам'янка-Бузька у Львівській області.
Там очiкується пiдйом рiвня води на 0,1 - 0,3 метра над рiвнем з подальшим затопленням заплави (І рівень небезпеки - жовтий).
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України очікується похмура і дощова погода.
Крім того, в Україні 24 вересня оголошено штормове попередження.
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