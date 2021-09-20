На Харківщині всю ніч горіла школа
У неділю, 19 вересня, спалахнула пожежа в школі Чугуєва, що у Харківській області, яку вдалося загасити лише вранці 20 вересня
Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДСНС.
"О 06:30 20 вересня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню по пустотах даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття).
Як повідомляють рятувальники, вогонь знищив дах площею 500 м2 та пошкодив приміщення спортзалу.
Нагадаємо, минулого тижня у Львові горіла пам’ятка архітектури.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"