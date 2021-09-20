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20 вересня 2021, 08:53 563

На Харківщині всю ніч горіла школа

20 вересня 2021, 08:53 563
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Фото: ДСНС
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У неділю, 19 вересня, спалахнула пожежа в школі Чугуєва, що у Харківській області, яку вдалося загасити лише вранці 20 вересня

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр ДСНС.

"О 06:30 20 вересня підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що гасіння пожежі ускладнювалося розповсюдженням вогню по пустотах даху та виникненням прогарів (після ремонту дах мав двошарове покриття).

Як повідомляють рятувальники, вогонь знищив дах площею 500 м2 та пошкодив приміщення спортзалу.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові горіла пам’ятка архітектури.

Україна пожежа Харків рятувальники Харківська область

 
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