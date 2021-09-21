09:12  21 вересня
В Україні виявили ще 5100 нових випадків COVID
09:26  21 вересня
Київ зможе уникнути жорсткого локдауну при новій хвилі захворювання - Кличко
08:32  21 вересня
На Донбасі поранили бійця ООС: бойовики гатили із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
21 вересня 2021, 11:21 19

У Кривому Розі горів гуртожиток звільнених у запас військовослужбовців

21 вересня 2021, 11:21 19
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В Кривому Розі на вулиці Ушакова Центрально-Міського району горів гуртожиток Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

По прибуттю рятувальників до місця події було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 кв. м. Пожежу локалізовано о 08:11, ліквідовано о 08:30", - йдеться у повідомленні.

До місця пожежі було залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління.

пожежа військові ДСНС гуртожиток Кривий Ріг квартира

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua