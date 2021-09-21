У Кривому Розі горів гуртожиток звільнених у запас військовослужбовців
В Кривому Розі на вулиці Ушакова Центрально-Міського району горів гуртожиток Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
По прибуттю рятувальників до місця події було встановлено, що пожежа виникла в кімнаті на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.
Вогнем пошкоджено меблі та домашні речі на площі 20 кв. м. Пожежу локалізовано о 08:11, ліквідовано о 08:30", - йдеться у повідомленні.
До місця пожежі було залучено 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління.
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