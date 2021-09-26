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В Киеве ночью горел хостел, есть погибший
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26 сентября 2021, 11:07 840

В Киеве ночью горел хостел, есть погибший

26 сентября 2021, 11:07 840
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Фото ГСЧС
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В столице ночью возник пожар в хостеле, в результате которого погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что 26 сентября в 03:00 поступило сообщение о пожаре на ул. Симиренко, 36, что в Святошинском районе столицы. Было установлено, что пожар возник в жилой комнате, расположенной на 3-этаже 3-этажного административного здания, переоборудованного под хостел.

В 03:31 пожар был локализован и в 03:53 ликвидирован на площади 40 кв. м.

...Установлено, что предварительно в комнате находилось три человека, на момент прибытия бойцов один из них выпрыгнул из окна 3-го этажа и получил травму, предварительно - перелом ключицы, другой выбежал по лестнице на улицу, а третьего мужчину 1987 года рождения обнаружили без признаков жизни во время тушения пожара, - сообщают спасатели.

Пострадавший мужчина, получивший травмы от падения с высоты, был госпитализирован в 1-ю областную клиническую больницу для обследования.

На месте происшествия работало 7 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 28 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается.

Как сообщалось, 21 сентября в Кривом Роге горело общежитие уволенных в запас военнослужащих.

20 сентября на Харьковщине всю ночь горела школа.

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