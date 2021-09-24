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24 вересня 2021, 18:15 1934

Бортпровідники ховали в літаку девайсів Apple на 100 тис. доларів - Держприкордонслужба

24 вересня 2021, 18:15 1934
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Фото Держрикордонслужби
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В аеропорту "Бориспіль" викрито схему переміщення техніки Apple через кордон під виглядом сміття

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

В аеропорту "Бориспіль" викрито схему переміщення через державний кордон України партії цінних девайсів із порушенням митного законодавства на суму $100 тис., - йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, бортпровідники однієї з українських авіакомпаній ховали мобільні телефони у кейси з харчуванням, сміттєві пакети та в конструктивних особливостях салону літака. Згодом представники клінінгових компаній мали вивезти аксесуари за межі пункту пропуску без проходження будь-якого контролю під виглядом обслуговування борту і підготовки його до наступного рейсу.

За результатами огляду літака, який прибув до аеропорту "Бориспіль" із Дубая, виявили 85 девайсів марки Apple, зокрема iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

До схеми було залучено близько 10 осіб - громадян України. За попередньою інформацією, сума оцінки товару сягає $100 тис.

Як повідомлялося, на Київщині ліквідували міжнародний канал контрабанди стероїдів.

Також ДБР Миколаєва зупинило контрабанду з Китаю на майже 5 млн гривень.

затримання контрабанда аеропорт Бориспіль Держприкордонслужба

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